Sophia Abrahão conta como descobriu traição de ex-namorado: 'Peguei o celular'

A atriz Sophia Abrahão abriu o jogo e deu detalhes de como soube que estava sendo traída por um ex-namorado. Em um episódio do podcast "Avisa Chegando", apresentado por ela e Mariana Molina, a artista contou que estava desconfiada havia um tempo e, após descobrir a senha do celular do então companheiro leu conversas em que ele flertava com várias mulheres.

VEJA MAIS

Na época, Sophia e o namorado estavam em uma festa e, ao final, voltariam cada um para sua casa. A intuição da atriz foi quem a fez mudar a rota e ela então decidiu ir dormir na casa do rapaz, que concordou.

"Eu senti que estava rolando alguma coisa porque ele estava muito no celular, às quatro da manhã. A gente não tinha a senha um do outro, mas eu fiquei olhando ele colocar. Ele estava bêbado e dormiu em 30 segundos. Eu fui até o lado dele, peguei o celular e me tranquei no banheiro", confessou.

Com o celular do companheiro em mãos, a apresentadora descobriu que, no mesmo dia, ele tinha um encontro com outra mulher que estava na mesma festa. Para confirmar a traição, Abrahão teve a ideia de conversar com a moça, fingindo ser o namorado, e "pedindo desculpas" por não ter saído com ela.

"Eu fingi que era ele, me despedi dela como se fosse ele. Ela estava na mesma festa esperando eu 'ralar'. Se eu o confrontasse com a história, ele ia dizer que não era nada disso, por isso eu tirei print e mandei para o meu e-mail", revelou a atriz.

O conteúdo das mensagens deixou a celebridade abalada e ela imediatamente colocou um ponto final no namoro, sem explicar o motivo. "Eu deixei o celular dele no banheiro para ele acordar e entrar em pânico. Saí da casa dele fazendo o máximo de silêncio possível", disse.

Confira o podcast na íntegra:

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)