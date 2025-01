Solteira? Anitta e jogador Vinícius Souza deixam de se seguir na web

A cantora Anitta e o jogador de futebol Vinícius Souza, que atua pelo time inglês Sheffield United, pararam de se seguir no Instagram, na noite da última terça-feira (21). Os internautas, atentos, passaram a especular sobre o fim do namoro dos dois.

Anitta está no Brasil realizando a sua turnê de pré-Carnaval. Os espetáculos do "Ensaios da Anitta" estão passando por diversas capitas do país.

A artista e o jogador assumiram o romance em setembro de 2024. A primeira aparição oficial como casal foi no desfile da Balmain, na Semana de Moda de Paris, na França, quando a cantora deixou o local sorrindo e de mãos dadas com o atleta carioca. Porém, os rumores do romance entre os dois ganharam força em no início de setembro, quando Anitta organizou uma festa após se apresentar no primeiro jogo da NFL no Brasil e contou com a presença de Vinicius.

O atleta carioca, que é conhecido como 'Vinição', é o atual volante do Sheffield United, clube da Inglaterra. O rapaz já jogou no sub-20 e no elenco principal do Flamengo, e foi vendido para o clube belga Lommel SK em 2020.