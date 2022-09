'Silva você é incrível!', diz Thales Bretas para cantor após aparecerem juntos pela primeira vez

O público está sempre atento a felicidade de Thales Bretas, viúvo do humorista Paulo Gustavo. Depois dos rumores que ele estaria vivendo um romance com Silva, a torcida foi grande e, pela primeira vez, os dois apareceram juntos para delírio dos seguidores.

Silva cantou na Super Live da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em São Paulo. Thales estava na plateia. Porém, os dois estavam juntos nos bastidores e bateram algumas fotos juntos, veja:

“Silva você é incrível! Seu discurso foi lindo! Obrigado!”, escreveu Thales ao compartilhar alguns momentos do cantor no palco. Silva compartilhou a publicação.

Thales Bretas estará em Belém na próxima semana. Ele é um dos convidados para a Varanda de Nazaré, da Fafá de Belém.

Em uma ocasião, Silva disse que: "A gente está se conhecendo. É a primeira vez que me relaciono com alguém de outro lugar, mas ele é uma pessoa maravilhosa". Já o médico elogiou o artista: "Acho ele superlegal. A gente está se conhecendo. Mas as pessoas ficam apressando as coisas, querendo saber. Deixa rolar".