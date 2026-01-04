Semelhança das filhas de Rodrigo Faro com a mãe chama atenção na web

A modelo e influenciadora Vera Viel surpreendeu os seguidores ao publicar uma série de fotos ao lado de suas três filhas durante as celebrações de Réveillon, e a imagem rapidamente se tornou assunto entre os internautas por causa da forte semelhança física entre elas.

No registro compartilhado no Instagram, Vera, que completou 50 anos em 2025, aparece com a família ao lado do marido, o apresentador Rodrigo Faro, e as filhas — Clara (20 anos), Maria (17) e Helena (13). Muitos comentários destacaram que as adolescentes poderiam facilmente ser confundidas com irmãs da mãe, tamanha a proximidade nos traços e no olhar.

Comentários dos seguidores destacam semelhança entre mãe e filhas

Nos comentários da publicação, seguidores fizeram comparações bem‑humoradas sobre a aparência das quatro mulheres. “Nem parece mãe e filhas, parecem irmãs!”, escreveu um internauta, enquanto outro chegou a brincar: “Cadê a mãe?”. Há também quem ressaltou que todas parecem ter uma idade parecida devido à jovialidade evidente nas imagens.

Além das reações divertidas, muitos fãs aproveitaram para elogiar a beleza e a harmonia do grupo, reforçando a forte ligação familiar presente nos cliques do início do ano.

A publicação foi feita em clima de confraternização e agradecimento, com Vera expressando gratidão pela união da família ao iniciar 2026. Nas legendas, ela ressaltou o valor da companhia dos entes queridos e o sentimento de agradecimento por poder celebrar o momento ao lado das filhas e do marido.