Rodrigo Faro desabafa sobre câncer de Vera Viel: 'não sabíamos se ela estaria aqui hoje'

O depoimento emocionado ocorreu durante o programa Encontro, da TV Globo

Estadão Conteúdo

Rodrigo Faro e Vera Viel revelaram detalhes sobre o período de tratamento da modelo contra o câncer, durante o Encontro desta quinta-feira, 30. Sobre cuidar de sua esposa, Faro disse: "Faria tudo de novo, só serviu para unir mais a gente, para aumentar nossa fé .... Há um ano, não sabíamos se a Vera ia voltar a andar, se ela estaria aqui hoje. Passou um ano e estamos aqui falando de vitórias."

"Quando a gente tem esse diagnóstico, o mundo desaba na nossa cabeça ... O Rodrigo e as minhas filhas foram o que me sustentou o tempo todo", revelou Vera Viel, mulher do apresentador. Ela contou que realizou 33 sessões de radioterapia, além da cirurgia, durante o tratamento contra o câncer.

Na conversa, Rodrigo Faro revelou mais sobre o momento em que conheceu Vera: "No começo do meu namoro, conheci a Vera em um comercial de chinelos. Ela caiu de par comigo, a gente se apaixonou e não se separou nunca mais."

"Logo depois que a gente começou a namorar, ela precisou ir para o Japão, porque era modelo. Naquela época não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada. A única maneira da gente se falar era através de fax." Os dois trocaram, então, cartinhas. Faro mostrou uma delas. "A gente foi se aproximando e, desde aquele dia, nunca mais nos separamos", brincou também a modelo.

