Rodrigo Faro presenteia funcionária com um apartamento: ‘Faz parte da nossa família há anos’

O ator e apresentador brasileiro Rodrigo Faro surpreendeu os seus seguidores nesta quarta-feira, 3, após publicar um reels em suas mídias sociais ao presentar com um apartamento a funcionária Ana, que cuida dos afazeres domésticos em sua casa. No vídeo, o apresentador revelou que foi a realização de um sonho e agradeceu a Deus por ter a oportunidade de fazer esse gesto especial.

“E o sonho se realizou… Nossa amada Ana, que já faz parte da família há mais de 15 anos, recebeu a chave do seu apartamento! Obrigado Senhor, por me permitir abençoar a vida da Ana, essa pessoa tão especial pra nossa família!”, escreveu Rodrigo Faro na legenda do post publicado em seu perfil do Instagram.

Nas filmagens, é possível observar Ana sendo convidada pelo apresentador a entrar pela porta branca de seu novo apartamento. Ao adentrar o espaço, a funcionária se emocionou e recebeu o abraço de Rodrigo e de sua esposa, a ex-modelo Vera Viel. “O sonho de muitos anos está sendo realizado hoje. Muitas coisas boas já aconteceram na minha vida, eu estou muito grata!”, disse Ana entre lágrimas.

Na publicação, muitas pessoas comentaram sobre o gesto nobre de Rodrigo Faro. “Isso sim é um reconhecimento verdadeiramente a uma pessoa que por tantos anos se dedicou a cuidar da sua família”, disse um seguidor.

“Por mais patrões assim que dê valor ao seu funcionário”, escreveu outra. “Se todos os milionários contemplassem 10 pessoas, o mundo teria mais gente feliz”, brincou uma terceira.

Retorno à TV Globo

O apresentador Rodrigo Faro anunciou no dia 3 de agosto o seu retorno à TV Globo após passar uma longa temporada na Rede Record. Agora, o apresentador que saiu da antiga emissora em dezembro de 2024 está como um dos participantes do "Dança dos Famosos", quadro que pertence ao programa “Domingão com Huck”.

“Adoro desafios, gosto de fazer coisas diferentes, de me testar e me colocar à prova. A dança faz parte da minha carreira e da minha história e não vai ser moleza para ninguém. Vai ser lindo estar no palco, dançando para o Brasil mais uma vez”, disse Rodrigo Faro ao retornar oficialmente à Rede Globo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)