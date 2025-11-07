Rodrigo Faro aparece de biquíni no pós-treino e brinca: 'Manter o foco'
Praticar atividade física já faz parte da rotina de Rodrigo Faro. Nesta quinta-feira, 6, o apresentador brincou ao mostrar, no Instagram, qual seria o "segredo" para manter o foco após o treino: andar de biquíni pela casa.
No vídeo, Faro aparece circulando pela sala após sair da academia, enquanto utiliza um áudio da apresentadora Patrícia Ramos, que viralizou ensinando o truque. "Dica para você manter o foco: chegou da academia, coloca um biquíni. (...) Coloca o biquíni pra você ver o que vai comer de pós-treino", dizia Patrícia.
Na legenda, Faro apenas reforçou a recomendação: "Dica pra manter o foco". Nos comentários, seguidores se divertiram com a brincadeira e responderam com vários emojis de risada.
