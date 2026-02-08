O que aconteceu no BBB 26? Veja o resumo da noite de sábado (7) e da madrugada de domingo (8)

Entre a noite de sábado (7) e a madrugada de domingo (8), a casa do Big Brother Brasil 26 foi marcada pela indignação de Samira, que chorou muito e ficou revoltada após ter sido indicada ao paredação por meio da dinâmica Duelo de Risco. A a atendente de bar se frustrou com a escolha de Juliano Floss e Sol Vega, e não se conteve. A sister tirou satisfação com o dançarino, criticou várias outroas participantes e ainda prometeu vingança. O resumo foi divulgado pelo Gshow.

Os demais participantes analisaram o jogo e contaram os votos para a formação do quarto paredão da temporada. Marcelo e Breno planejaram lançar uma "fake news" na casa, para enganar Alberto Cowboy, atual anjo da casa. Os Pipocas querem fazer o Veterano achar que Sarah Andrade será a mais votada pela casa para confundi-lo na hora de imunizar um aliado.

O que Breno não desconfia é que ele também foi assunto durante a madrugada. Em conversa com Maxiane, Alberto Cowboy alertou a influenciadora sobre o biólogo não estar em nenhum grupo. Mais tarde, Jordana também abriu os olhos da influenciadora e de Marciele sobre o modelo estar em cima do muro.

Como Samira foi indicada ao paredão?

A indicação de Samira no Duelo de Risco rendeu muita conversa na casa. A sister se surpreendeu com a decisão de Juliano Floss e Sol Vega no início da noite;

Na sala do BBB 26, Juliano Floss conversou com Ana Paula Renault sobre a decisão. Confira alguns diálogos:

"Eu dei outras opções para ela. A única opção que Sol gostaria de ir era a Samira. Eu não tinha como fazer nada", justificou.

Ana Paula Renault, então, confortou o brother: "Eu te entendo";

Juliano se defendeu mais uma vez para os demais participantes : "A dinâmica não foi só isso, tinham outras cartas. Se ambos escolhessem imunidade, nós iríamos para o Paredão;"

Enquanto isso, Samira desabafou no Quarto Sonho de Voar enquanto chorava pela indicação: "Eu não quero ir embora", disse;

A gaúcha afirmou que o dançarino foi influenciado e demonstrou bastante raiva;

Samira foi confortada por Ana Paula Renault e Maxiane.

"Ele quis comprar coisinhas. Mente fraca!", disparou Samira, enquanto chorava. "Sozinha você não está", confortou Maxiane.

Enquanto isso, no Quarto Sonho do Grande Amor, Sol Vega contou para os aliados, Jonas Sulzbach e Sarah Andrade, sobre a decisão;

"Eu não sabia quem estava comigo. Ou era o Juliano ou era a Sarah [...] Foi maravilhoso, porque o Juliano também não teve...[embate]", contou.

Mais tarde, no Quarto Sonho da Eternidade, Ana Paula Renault consolou Samira novamente, ao lado de Chaiany e Milena;

A gaúcha disse ter se sentido "trouxa" após a indicação e lamentou por confiar nas pessoas;

"Então, para de tratar os outros bem, também!", orientou Ana Paula.

Após o Duelo de Risco, Babu Santana saiu em defesa de Juliano Floss;

Ao ver Samira chorando pela indicação ao Paredão, o ator destacou que a dinâmica serviu para rivais de grupos diferentes decidirem um voto em conjunto;

"Desculpa, mas a gente armou voto e você votou no Boneco. Assume!", justificou Babu, ao se referir ao Paredão anterior;

"Ela defendeu os amigos dela, e ele defendeu os amigos dele. Sobrou três pessoas que não sabiam onde estavam," declarou. "Em cima do muro", completou Ana Paula Renault.

A revolta de Samira

Depois de ser consolada por aliados, Samira declarou que irá sabotar o convívio dos brothers na casa. "Eles me pagam", disse a sister para a Milena "Guarda a sua toalha, que eu vou esconder todas. Vai ficar todo mundo sem toalha. Quero ver brigarem!" , avisou.

Mais tarde, Samira também considerou esconder itens pessoais de Sol; "Eu vou aprontar uma com o Juliano e com a Sol", disse a sister.

O conflito entre Samira e Juliano Floss

Mais tarde, na área externa da casa, enquanto Juliano Floss e Milena faziam o Castigo do Monstro, Samira alfinetou o dançarino;

O brother, então, rebateu:

"Eu te votei porque você botou o Boneco, mesmo", disse. "Você fala pra todo mundo que está do lado de todo mundo, Samira. [...]Quem tá em cima do muro, toma de todos os lados", disparou.

Samira reafirmou não estar em "nenhum lado";

Logo, Juliano explicou: "Eu não ia colocar alguém do meu grupo. Você não tá no meu grupo".

Arrependido? Horas depois, dançarino repensou sua escolha;

Juliano Floss desabafou com Leandro Boneco e Solange Couto sobre o Duelo de Risco;

"Talvez... Eu fui meio burro. Se tivesse pegado a imunidade, pelo menos, eu iria ter a chance do Bate e Volta, mesmo que eu fosse para o Paredão. Agora que eu percebi. Se eu não conseguisse, eu iria para o Paredão, mas não iria pelo Líder. Pelo menos, teria Bate e Volta", refletiu.

Novas estratégias

Pouco depois, Ana Paula Renault e Juliano Floss conversaram sobre a Formação de Paredão do domingo (8). "Eles são oito, se a gente conseguir 9, com a Samira, a gente empata", calcula o dançarino. "Daria para ir na Jordana", sugere.

"Eu iria e acho que é uma boa, inclusive, para as duas resolverem esse impasse. Se Jordana sai de lá, tem uma baixa. Para a gente, não é ruim", analisou Ana Paula.

Breno e Marcelo também estão com foco no Paredão deste domingo (8).

O médico destacou que os participantes na casa podem considerar voto em Breno, seu aliado;

Na sequência, avaliaram a berlinda com Samira: "Eu acho que, para a Samira, é melhor ela ir com a Gabi ou com Edilson", analisou Breno.

"Eu estava até falando ali. Plano A: Edilson, Plano B: Gabi. Só que fico com receio da Gabi puxar as meninas ou eu", observou o médico.

"E qual seria a terceira opção?", perguntou o mineiro. "Jordana", respondeu Marcelo;

A conversa seguiu com Juliano Floss, durante a madrugada.

O médico revelou ao dançarino que está pensando em jogar uma "fake news" na casa;

O participante quer inventar a informação de que Sarah Andrade está como alvo da votação da casa, para confundir Alberto Cowboy.

O objetivo é deixar Edilson livre para receber votos

"Para isso chegar até o ouvido de Sarah e Cowboy, e Cowboy imunizar a Sarah", afirmou Marcelo.

Aliança questionada

No Quarto do Líder, Jonas Sulzbach, Sarah Andrade, Alberto Cowboy e Maxiane analisaram os demais participantes e repercutiram a dinâmica Duelo de Risco. Breno, Samira e Marcelo foram citados pelo grupo. Cowboy afirmou que a dinâmica foi uma forma de descobrir quais participantes estão "em cima do muro". O empresário afirmou que Breno é um participante que joga sozinho;

"Quer que eu te fale um cara que está jogando sozinho? O Breno. Ele não está em lugar nenhum. Ele não se mexe, ele está quieto. Esse, sim, está jogando sozinho", analisou Cowboy.

Sarah, então, deu sua impressão de jogo:

"Com você, com a Cunhã [Marciele], eu sei que ele está. Eu sei que ele gosta de mim, mas eu não sei se ele bateria o pé para me defende".

No papo, Cowboy também refletiu que Marcelo não está jogando com eles, e afirma que não se sente "próximo" do médico. Maxiane, então, concluiu: "A minha parte eu estou fazendo, mas eu sinto que vou ter que escolher um lado;"

Em outro momento, na área externa da casa, Maxiane, Marciele e Jordana também avaliaram jogo de Breno;

"Acho bacana a forma como ele tem separado os dois lado da casa. Mas vai chegar um momento em que ele vai ter que...", iniciou Jordana. "Hoje ele ia rodar naquele negócio [Duelo de Risco]", completou.

Cunhã, então, completou sobre o brother: "É visto como em cima do muro, mas ele já está sabendo de tudo", pontuou.

Mais

Sarah Andrade descartou formar Paredão com Babu Santana e Juliano Floss;

Sarah também afirmou que Babu Santana está "tentando descansar imagem" por "medo" de encarar o Paredão;

Maxiane opinou sobre rivalidade de Jonas Sulzbach e Babu Santana: "Ódio gratuito".