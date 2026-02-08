O que aconteceu no BBB 26? Veja o resumo da noite de sábado (7) e da madrugada de domingo (8)
Entre a noite de sábado (7) e a madrugada de domingo (8), a casa do Big Brother Brasil 26 foi marcada pela indignação de Samira, que chorou muito e ficou revoltada após ter sido indicada ao paredação por meio da dinâmica Duelo de Risco. A a atendente de bar se frustrou com a escolha de Juliano Floss e Sol Vega, e não se conteve. A sister tirou satisfação com o dançarino, criticou várias outroas participantes e ainda prometeu vingança. O resumo foi divulgado pelo Gshow.
Os demais participantes analisaram o jogo e contaram os votos para a formação do quarto paredão da temporada. Marcelo e Breno planejaram lançar uma "fake news" na casa, para enganar Alberto Cowboy, atual anjo da casa. Os Pipocas querem fazer o Veterano achar que Sarah Andrade será a mais votada pela casa para confundi-lo na hora de imunizar um aliado.
O que Breno não desconfia é que ele também foi assunto durante a madrugada. Em conversa com Maxiane, Alberto Cowboy alertou a influenciadora sobre o biólogo não estar em nenhum grupo. Mais tarde, Jordana também abriu os olhos da influenciadora e de Marciele sobre o modelo estar em cima do muro.
Como Samira foi indicada ao paredão?
A indicação de Samira no Duelo de Risco rendeu muita conversa na casa. A sister se surpreendeu com a decisão de Juliano Floss e Sol Vega no início da noite;
Na sala do BBB 26, Juliano Floss conversou com Ana Paula Renault sobre a decisão. Confira alguns diálogos:
"Eu dei outras opções para ela. A única opção que Sol gostaria de ir era a Samira. Eu não tinha como fazer nada", justificou.
Ana Paula Renault, então, confortou o brother: "Eu te entendo";
Juliano se defendeu mais uma vez para os demais participantes: "A dinâmica não foi só isso, tinham outras cartas. Se ambos escolhessem imunidade, nós iríamos para o Paredão;"
Enquanto isso, Samira desabafou no Quarto Sonho de Voar enquanto chorava pela indicação: "Eu não quero ir embora", disse;
- A gaúcha afirmou que o dançarino foi influenciado e demonstrou bastante raiva;
- Samira foi confortada por Ana Paula Renault e Maxiane.
"Ele quis comprar coisinhas. Mente fraca!", disparou Samira, enquanto chorava. "Sozinha você não está", confortou Maxiane.
- Enquanto isso, no Quarto Sonho do Grande Amor, Sol Vega contou para os aliados, Jonas Sulzbach e Sarah Andrade, sobre a decisão;
"Eu não sabia quem estava comigo. Ou era o Juliano ou era a Sarah [...] Foi maravilhoso, porque o Juliano também não teve...[embate]", contou.
- Mais tarde, no Quarto Sonho da Eternidade, Ana Paula Renault consolou Samira novamente, ao lado de Chaiany e Milena;
- A gaúcha disse ter se sentido "trouxa" após a indicação e lamentou por confiar nas pessoas;
"Então, para de tratar os outros bem, também!", orientou Ana Paula.
- Após o Duelo de Risco, Babu Santana saiu em defesa de Juliano Floss;
- Ao ver Samira chorando pela indicação ao Paredão, o ator destacou que a dinâmica serviu para rivais de grupos diferentes decidirem um voto em conjunto;
"Desculpa, mas a gente armou voto e você votou no Boneco. Assume!", justificou Babu, ao se referir ao Paredão anterior;
"Ela defendeu os amigos dela, e ele defendeu os amigos dele. Sobrou três pessoas que não sabiam onde estavam," declarou. "Em cima do muro", completou Ana Paula Renault.
A revolta de Samira
Depois de ser consolada por aliados, Samira declarou que irá sabotar o convívio dos brothers na casa. "Eles me pagam", disse a sister para a Milena "Guarda a sua toalha, que eu vou esconder todas. Vai ficar todo mundo sem toalha. Quero ver brigarem!" , avisou.
Mais tarde, Samira também considerou esconder itens pessoais de Sol; "Eu vou aprontar uma com o Juliano e com a Sol", disse a sister.
O conflito entre Samira e Juliano Floss
- Mais tarde, na área externa da casa, enquanto Juliano Floss e Milena faziam o Castigo do Monstro, Samira alfinetou o dançarino;
- O brother, então, rebateu:
"Eu te votei porque você botou o Boneco, mesmo", disse. "Você fala pra todo mundo que está do lado de todo mundo, Samira. [...]Quem tá em cima do muro, toma de todos os lados", disparou.
- Samira reafirmou não estar em "nenhum lado";
Logo, Juliano explicou: "Eu não ia colocar alguém do meu grupo. Você não tá no meu grupo".
- Arrependido? Horas depois, dançarino repensou sua escolha;
- Juliano Floss desabafou com Leandro Boneco e Solange Couto sobre o Duelo de Risco;
"Talvez... Eu fui meio burro. Se tivesse pegado a imunidade, pelo menos, eu iria ter a chance do Bate e Volta, mesmo que eu fosse para o Paredão. Agora que eu percebi. Se eu não conseguisse, eu iria para o Paredão, mas não iria pelo Líder. Pelo menos, teria Bate e Volta", refletiu.
Novas estratégias
Pouco depois, Ana Paula Renault e Juliano Floss conversaram sobre a Formação de Paredão do domingo (8). "Eles são oito, se a gente conseguir 9, com a Samira, a gente empata", calcula o dançarino. "Daria para ir na Jordana", sugere.
"Eu iria e acho que é uma boa, inclusive, para as duas resolverem esse impasse. Se Jordana sai de lá, tem uma baixa. Para a gente, não é ruim", analisou Ana Paula.
- Breno e Marcelo também estão com foco no Paredão deste domingo (8).
- O médico destacou que os participantes na casa podem considerar voto em Breno, seu aliado;
Na sequência, avaliaram a berlinda com Samira: "Eu acho que, para a Samira, é melhor ela ir com a Gabi ou com Edilson", analisou Breno.
"Eu estava até falando ali. Plano A: Edilson, Plano B: Gabi. Só que fico com receio da Gabi puxar as meninas ou eu", observou o médico.
- "E qual seria a terceira opção?", perguntou o mineiro. "Jordana", respondeu Marcelo;
- A conversa seguiu com Juliano Floss, durante a madrugada.
- O médico revelou ao dançarino que está pensando em jogar uma "fake news" na casa;
- O participante quer inventar a informação de que Sarah Andrade está como alvo da votação da casa, para confundir Alberto Cowboy.
- O objetivo é deixar Edilson livre para receber votos
"Para isso chegar até o ouvido de Sarah e Cowboy, e Cowboy imunizar a Sarah", afirmou Marcelo.
Aliança questionada
No Quarto do Líder, Jonas Sulzbach, Sarah Andrade, Alberto Cowboy e Maxiane analisaram os demais participantes e repercutiram a dinâmica Duelo de Risco. Breno, Samira e Marcelo foram citados pelo grupo. Cowboy afirmou que a dinâmica foi uma forma de descobrir quais participantes estão "em cima do muro". O empresário afirmou que Breno é um participante que joga sozinho;
"Quer que eu te fale um cara que está jogando sozinho? O Breno. Ele não está em lugar nenhum. Ele não se mexe, ele está quieto. Esse, sim, está jogando sozinho", analisou Cowboy.
- Sarah, então, deu sua impressão de jogo:
"Com você, com a Cunhã [Marciele], eu sei que ele está. Eu sei que ele gosta de mim, mas eu não sei se ele bateria o pé para me defende".
No papo, Cowboy também refletiu que Marcelo não está jogando com eles, e afirma que não se sente "próximo" do médico. Maxiane, então, concluiu: "A minha parte eu estou fazendo, mas eu sinto que vou ter que escolher um lado;"
- Em outro momento, na área externa da casa, Maxiane, Marciele e Jordana também avaliaram jogo de Breno;
"Acho bacana a forma como ele tem separado os dois lado da casa. Mas vai chegar um momento em que ele vai ter que...", iniciou Jordana. "Hoje ele ia rodar naquele negócio [Duelo de Risco]", completou.
Cunhã, então, completou sobre o brother: "É visto como em cima do muro, mas ele já está sabendo de tudo", pontuou.
Mais
- Sarah Andrade descartou formar Paredão com Babu Santana e Juliano Floss;
- Sarah também afirmou que Babu Santana está "tentando descansar imagem" por "medo" de encarar o Paredão;
- Maxiane opinou sobre rivalidade de Jonas Sulzbach e Babu Santana: "Ódio gratuito".
