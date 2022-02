Se baseando no calendário da final do BBB, Brunna Gonçalves perde cargo em escola de samba

Além de sair da disputa por R$ 1,5 milhão no Big Brother Brasil 22, Brunna Gonçalves precisa lidar com outra baixa. A ex-BBB perdeu o cargo de destaque na Beija-Flor.

Tudo porque, ela contava que iria ficar no reality até o último dia, e perderia os desfiles do Carnaval 2022 estão marcados para abril. O BBB 22 terá sua final no dia 04 de maio.

A Beija-Flor já informou que Brunna é bem-vinda para desfilar na escola, porém, não terá mais cargo fixo.

A ex-sister foi anunciada para ocupar o cargo em 2021.

Brunna deixou o BBB 22 com 76,18% dos votos, na última terça-feira, 22.