Sandy e Lucas Lima voltam atrás e desistem de divórcio após dois meses separados

Como muitos fãs pediram: Sandy e Lucas Lima reataram. A separação do casal foi anunciada em setembro deste ano. Mesmo com o anúncio, os dois eram vistos constantemente juntos, o que gerava estranheza na web e entre os fãs. Eles já apareceram indo ao cinema e em viagens.

De acordo com as informações da Coluna do Sodré do Correio Braziliense, o casal mudou de ideia e decidiu reatar o casamento.

Sandy e Lucas estão juntos há mais de 25 anos e são pais de filho Théo, de nove anos.

Em setembro, quando anunciaram a separação, os dois disseram que a decisão foi difícil, mas necessária, e que eles se amavam muito, se respeitavam muito. Na ocasião, eles ainda afirmaram que continuariam trabalhando juntos.