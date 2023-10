Sandy e Lucas Lima desembarcam juntos após turnê na Europa

Sandy e Lucas Lima voltaram ao Brasil. Após uma turnê juntos pela Europa, onde a cantora fez uma sequência de shows e cantou ao lado do músico, o ex-casal foi fotografado no desembarque do aeroporto de Campinas, moradia da dupla em São Paulo.

O casal anunciou pelas redes sociais, o fim do relacionamento de quase 24 anos no final de setembro. Após o comunicado público, os dois marcaram presença no Altas Horas e falaram sobre a relação. "Para mim e para ele, não é nada estranho a gente estar aqui. A gente se ama muito, nós somos melhores amigos e é assim que a gente vai continuar. Temos um fruto lindo desse amor, a materialização desse amor, que é o nosso filho de 9 anos. Que é a prioridade, né?", disse Sandy no palco do programa.

No último domingo, 15, a cantora postou em seu Instagram um texto feito pelo jornalista Valter Hugo sobre sua relação e agradeceu o carinho do profissional, ao lidar com delicadeza e verdade sobre o tema. Confira o texto na íntegra: