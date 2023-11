Após separação, Lucas Lima vai ao cinema com Sandy e ex-sogros

Após o fim de seu casamento com Sandy, Lucas Lima foi ao cinema, no último domingo, 12, com a cantora e seus ex-sogros, Noely Lima e Xororó. O músico, que está dublando um personagem do filme "As Marvels", compartilhou com os seguidores o registro do momento em que foram assistir juntos ao longa.

"Mãe, eu estou na Marvel! Hoje a gente foi de excursão assistir The Marvels onde eu dublei um personagem! Prazer, Príncipe Yan! Socorro! Que alegria! Assistam dublado para ouvir eu", escreveu o músico na legenda da publicação.

Sandy anunciou o fim de seu casamento com Lucas em setembro deste ano. Os dois estavam juntos há cerca de 24 anos e são pais do pequeno Theo, de 9 anos. Apesar disso, os artistas continuam com uma boa relação de amizade e constantemente são vistos na companhia um do outro.