Saiba quem é Samara Mapoua, influencer presa novamente no Rio de Janeiro

A influenciadora carioca Samara Mapoua voltou a ser presa na última segunda-feira (29/04), no Rio de Janeiro, após a Justiça revogar a decisão de uma desembargadora do plantão judicial que a colocou em liberdade após ter sido presa em flagrante por porte ilegal de arma de fogo em março deste ano.

No Instagram, a mãe da blogueira, Adrina de Jesus, se pronunciou sobre a prisão e explicou que a filha já tinha iniciado o cumprimento das medidas cautelares, e o processo tinha sido encaminhado para o Ministério Público. Mas para preservar a segurança de todos que participaram da vida da influencer, Mapoua decidiu seguir o caminho de cumprir a decisão. “Porém, não vamos desistir da liberdade, que é um direto dela”, escreveu no post.

Quem é Samara Mapoura presa novamente?

Samara é uma mulher trans de 30 anos e residente da Rocinha, no Rio de Janeiro. Debochada e cômica, começou a ganhar fama nas redes sociais após interpretar Dona Hermínia, personagem do ator Paulo Gustavo, e publicar na internet. Acumulando um milhão de seguidores, incluindo celebridades como os cantores Mumuzinho e Perlla.

Com 1,4 milhão de seguidores no Instagram, ela costumava compartilhar as brigas com a mãe, Adriana, que não a chamava por seu nome social.

Uma das últimas publicações de Mapoua foi ao lado do namorado, o cantor Vulgo 2D, onde a influencer parabeniza o amado pelo aniversário. “Desde que você entrou no meu coração, ele ficou cheio de amor e alegria, e por isso não há lugar para nenhum sentimento negativo. Para muitos o amor verdadeiro é um mito, mas você revelou para mim que ele existe”, escreveu Samara.