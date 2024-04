Influencer Samara Mapoua volta a ser presa no Rio de Janeiro após decisão judicial

A influencer Samara Mapoua, de 30 anos, voltou a ser presa novamente na última segunda-feira (29), no Rio de Janeiro. Segundo a mãe da blogueira, Adriana Jesus, ela se entregou em uma delegacia depois que a Justiça revogou a decisão de uma desembargadora do plantão judicial que colocou Mapoua em liberdade, após uma prisão em flagrante de Samara por porte ilegal de arma de fogo em março deste ano.

Em uma publicação feita no Instagram, Adriana explicou que a filha já tinha iniciado o cumprimento das medidas cautelares, e o processo tinha sido encaminhado para o Ministério Público. Mas para preservar a segurança de todos que participaram da vida da influencer, Mapoua decidiu seguir o caminho de cumprir a decisão. “Porém, não vamos desistir da liberdade, que é um direto dela”, escreveu no post.

Relembre a prisão

Em março, a influenciadora digital foi presa em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Mapoua estava com outras cinco pessoas em um veículo, quando o grupo foi parado por policiais militares na Avenida Brasil em direção à Zona Oeste. Com eles, os agentes encontraram uma pistola calibre 380 com numeração raspada escondida embaixo de um dos bancos.

Após serem levadas pelos policiais, Samara confessou que havia escondido a arma no carro e disse aos agentes que a pistola era dela.

Sobre a prisão, a influencer chegou alegar que queria proteger quem estava com ela. "Não quero e nem queria que ninguém passasse por isso, mas estou aqui, pois tomei uma decisão de proteger e defender quem estava comigo, foi muita pressão todo aquele cenário as 4 da manhã, e a única opção que encontrei no momento foi declarar que a arma era minha para que todos conseguissem sair daquela situação", disse Mapoua em um comunicado em suas redes sociais, através de sua assessoria jurídica.