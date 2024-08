Roberto Carlos tomou banho de duas horas após abraçar Xuxa; saiba o motivo

Xuxa Meneghel foi homenageada no programa "Que história é essa?", de Fábio Porchat, transmitido pelo canal GNT, em 2023. Durante a entrevista, a eterna Rainha dos Baixinhos revelou um episódio constrangedor envolvendo o cantor Roberto Carlos, algo que até então era apenas um rumor.

Segundo Xuxa, o incidente aconteceu em 1992, quando ela e o Rei estavam gravando uma apresentação de final de ano na Globo. O cantor não aprovou o vestido preto que a apresentadora escolheu para a ocasião. O vestido, descrito pela apresentadora, como tendo um pavão em tom lilás, causou desconforto em Roberto, que acabou abandonando o palco.

“Eu estava prontinha, já tinha ensaiado eu, ele e tudo. E, quando eu iria entrar no estúdio, que era no Teatro Fênix, ele me viu de preto e ficou assim…”, relatou a apresentadora, relembrando a reação surpresa do cantor.

Depois disso, Roberto Carlos teria entrado no camarim para tomar banho e demorou mais de duas horas para voltar, enquanto ela aguardava. Apesar da situação embaraçosa, Xuxa decidiu não ceder às sugestões de trocar de roupa. "Todo mundo veio me dizer que eu deveria trocar de roupa. E eu falei que não iria trocar de roupa e não troquei", afirmou.

Após o incidente, ela optou por encerrar sua participação na gravação e saiu do estúdio.“Eu fui embora e fiz questão de usar essa roupa em alguns lugares. Eu não gostava de repetir, mas fiz questão de repetir essa roupa em alguns lugares para marcar bastante”, revelou Xuxa.