'Repórter secreto' mostra o rosto pela 1ª vez em despedida de Glória Maria

O “repórter secreto” conhecido por fazer matérias investigativas sem mostrar o rosto, se tornou conhecido. O jornalista Eduardo Faustini, que passou mais de 20 anos na Globo, mostrou o seu rosto pela primeira vez para se despedir da jornalista Glória Maria, nesta quinta-feira, 02.

VEJA MAIS

Em seu perfil no Instagram, Faustini publicou um longo texto de despedida para a jornalista, com quem trabalhou no Fantástico entre 1997 e 2008.

“O Brasil perdeu hoje um dos maiores nomes do jornalismo. Glória Maria será uma referência eterna para a profissão. Tenho enorme orgulho de ter sido amigo e parceiro dessa linda mulher”, escreveu ele na legenda do post.

Faustini deixou a Globo em 2021, ao ser demitido. No seu perfil no Instagram, ele sempre postava imagens dos amigos, mas sem aparecer. Glória já apareceu em algumas ocasições