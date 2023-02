Saiba qual grande sonho de Glória Maria que não foi realizado

Ontem, o Brasil perdeu um dos maiores ícones do jornalismo no país. Glória Maria morreu aos 73 anos, deixando um legado imensurável. Mas mesmo com uma linda história, mais de 160 países visitados, a jornalista morreu sem realizar um grande sonho. Durante uma entrevista no programa Altas Horas, da Rede Globo, em junho de 2019, Glória Maria contou que tinha o sonho de conhecer a Lua e estava inscrita na Nasa para fazer a viagem.

Ainda durante a mesma entrevista, a jornalista também destacou os lugares incríveis que conheceu, citando o Irã, Índia e o Brasil.

Legado

Glória Maria morreu vítima de um câncer. A jornalista, que marcou época na TV brasileira, foi a primeira a utilizar a Lei Afonso Arinos, a primeira norma contra o racismo no Brasil, estabelecida em 1951, que tornava contravenção penal a discriminação racial.