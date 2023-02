Funcionária da Globo por 50 anos, Glória Maria deixa herança milionária

Glória Maria, ícone do jornalismo que faleceu nesta quinta-feira (2), deixa para trás um patrimônio milionário. Com mais de 50 anos de carreira, estima-se que a a jornalista recebia cerca de R$ 120 mil ao mês como contratada na Globo.

No final do ano passado a Globo chegou a renovar o contrato com a jornalista por mais quatro anos, mesmo com ela afastada das gravações do Globo Repórter. Glória recebeu um gesto de apoio da emissora.

O patrimônio deixado por Glória Maria agora é um mistério, mas há algumas estimativas. O site Terra contou que a global acumulou patrimônio e bens avaliados em R$ 50 milhões.

A divisão da herança era um assunto que assustava Glória. Em entrevista ao Roda Viva no ano passado, ela chegou a falar sobre seus bens, e revelou que parentes já falavam em dividir o dinheiro na época em que ela ficou debilitada. A jornalista ficou abalada.

“Foi uma coisa que me deu um susto. Falaram de dividir a herança, sendo que nem existia. É um negócio esquisito que você olha e não acredita”, declarou Glória Maria durante a entrevista.

Causa da morte

Gigante do jornalismo brasileiro, Glória Maria faleceu nesta quinta-feira (2). Ela passou por diversos tratamentos nos últiumos anos devido a um câncer pulmonar, doença que culminou em uma mestástase cerebral. Uma nota divulgada pela Globo contou que os remédios deixaram de fazer efeitos nos últimos dias.