Saiba quem vai cuidar das filhas de Glória Maria; jornalista deixou ‘plano de vida’ para herdeiras

A morte da jornalista Gloria Maria, um dos principais nomes do jornalismo brasileiro, nesta quinta-feira (2), aos 73 anos, deixou muitos admiradores preocupados com o futuro das filhas que ela deixou. Como Laura e Maria ainda são adolescentes, os fãs temem por quem serão amparadas já que têm uma vida inteira pela frente.

VEJA MAIS

De acordo com as informações da revista Veja, as filhas de Gloria Maria serão cuidados pelos padrinhos: Laura, a mais velha, pelo jornalista Bruno Astuto; a caçula, Maria, e pela madrinha Julia Azevedo.

Além disso, a jornalista também deixou um “plano” para amparar as herdeiras após o avanço do câncer no cérebro que Gloria Maria foi diagnosticada.

“[...] O dia em que não puder estar, que morrer, elas terão tudo encaminhado. Vão estudar nos melhores lugares, têm padrinhos maravilhosos. Tá tudo certo. Tem gente que opta pelo vitimismo. Eu odeio drama, não sou coitadinha. Vim sem esse sentimento. Nasci numa família extremamente pobre e matriarcal. Cheia de mulheres fortes. Minha avó Alzira, que morreu com 104 anos, tinha uma porrada de filhos, mandava em todo mundo”, disse ela em entrevista à revista.