Glória Maria esteve a trabalho em Belém e em Vitória do Xingu, no Pará

As reportagens e viagens de Glória Maria, falecida nesta quinta-feira (2), no Rio de Janeiro, aos 73 anos, são símbolos da carreira da repórter e apresentadora. Dentre os destinos, o Pará também foi contemplado pela jornalista.

Ela esteve em Belém em 2003, para acompanhar as gravações da série Carga Pesada, da TV Globo, que era estrelada por Antônio Fagundes e Stênio Garcia. As filmagens foram na Estação das Docas.

Na ocasião, Glória Maria produzia reportagem sobre o retorno ao trabalho da atriz Patrícia Pillar, que passara por um tratamento de câncer de mama. Patrícia estava no elenco do episódio da série.

Também no Pará, Glória esteve presente em Vitória do Xingu, no sudoeste do estado, em 2015. A jornalista Cristiane Prado, repórter da TV Liberal, lembra que encontrou com Glória Maria na cidade. Glória fora convidada para ministrar uma palestra. “"Foi calorosa e ficou impressionada com a realidade da região", lembra Cristiane.

"Foi durante um evento com várias personalidades que palestraram. A Glória foi muito simpática, tivemos uma conversa bem descontraída e ela ainda brincou quando viu que éramos colegas de emissora", completa a repórter.