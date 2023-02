Governador do Pará, Helder Barbalho, lamenta a morte de Glória Maria, ícone do jornalismo

O Governador do Pará, Helder Barbalho, lamentou o falecimento da jornalista Glória Maria, na manhã desta quinta-feira, 2. Por meio de sua conta oficial no Twitter, Helder disse que o jornalismo brasileiro se despede de um ícone. O chefe do Executivo estadual estendeu, ainda, os seus sentimentos aos amigos e familiares de Glória Maria.

"O jornalismo brasileiro hoje perde um grande ícone. Glória Maria foi a 1ª repórter a entrar ao vivo na TV em cores no Jornal Nacional. Com uma carreira brilhante e marcada por fatos importantes, sempre foi e será uma das grandes jornalistas do nosso país. Meus sentimentos aos familiares e amigos", escreveu na publicação.

Confira a publicação original na íntegra:

