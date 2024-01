Regina Casé fica dois dias sem enxergar por acidente com cola de cílios; vídeo

A atriz Regina Casé contou para os seus fãs e seguidores no Instagram, que ficou dois dias sem enxergar. A artista revelou que teve medo de perder a visão por causa de uma lesão em sua córnea.

Tudo ocorreu no final do ano passado, durante as festas de fim de ano.

Ela explicou que a ferida foi causada por mal uso de uma cola de cílios. Ela fez o uso do produtor para compor uma maquiagem para participar de um evento. Porém, parte da cola, de forte fixação, caiu em seu olho esquerdo.

Regina não não percebeu no momento e achou que o desconforto se tratava de um terçol, por isso, ela seguiu para uma viagem nos Estados Unidos onde o caso piorou.

“É preciso ter muito cuidado com estes produtos. Eu fui cinco vezes ao oftalmologista durante a viagem. Meu olho estava totalmente seco e o médico disse que havia tantas lesões que meu olho parecia a superfície da lua, cheia de crateras”, conta a atriz no vídeo.

Regina ficou cinco dias seguidos em repouso no hotel e conta que em dois deles não conseguia enxergar com a vista atingida: “Tudo ficava muito embaçado, lavava o olho e não adiantava, foi uma coisa muito brava, tive muito medo”.