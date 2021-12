Ratinho perde R$ 50 mil após ser vítima de golpe no WhastApp; entenda

Ratinho foi vítima de um golpe no WhatsApp e perdeu cerca de R$ 50 mil reais. O suspeito teria se passado pelo filho do apresentador, Rafael, e usou a foto do rapaz para conseguir a quantia em dinheiro. As informações são do UOL.

Durante o seu programa, no quadro ‘Mesa do Ratinho’, o comandante da atração deu mais detalhes do ocorrido. "Um cara me deu um cano de R$ 50 mil. Se passou pelo meu filho, falou que estava nos Estados Unidos”, iniciou.

Em seguida, Ratinho disse que o suspeito teria se passado pelo filho dele pelo telefone. Inclusive, chegou a usar uma foto do rapaz no perfil do WhatsApp. No papo, o golpista fez com que o apresentador enviasse a quantia, porém, ele desconfiou da situação.

"(...) Eu falei: fala comigo, filho. 'Não, o meu telefone não está falando, só escrevendo'. Eu falei: mas esse telefone eu não conheço!", continuou contando.

“Eu mandei para ele R$ 50 mil. R$ 15 mil, daí ele pediu mais R$ 35 mil, eu dei mais 35. Eu não conseguia falar com o número de telefone. Desgraçado", completou.