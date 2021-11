Ex-BBB revela 'pulada de cerca' de Ratinho ao levar mulheres para o camarim do programa

Ariadna Arantes revelou que Ratinho costuma trair a esposa Solange Martinez Massa, com quem é casado desde 1981, nos bastidores das gravações do programa comandado pelo apresentador no SBT. A ex-BBB o acusou de levar mulheres para o camarim da atração para "pular a cerca". As informações são do Metrópoles.

A briga entre a ex-sister e o apresentador teria começado quando Ratinho afirmou que Anitta estava se "achando", após escolher o dançarino marroquino Ayoub Mutanda, de 27 anos, para compor o clipe novo videoclipe da cantora. Na ocasião, o apresentador comparou a carreira da morena com a de Gretchen. “Eu me lembro muito bem, dona Anita, mas a Gretchen na época dela era muito mais famosa que a senhora, viu?”, disparou o apresentador.

Com raiva, Adriana não deixou a história barata. “Falou o cara bem casado que quando acaba a gravação do programa leva umas e outras e se tranca no camarim”, escreveu a ex-sister respondendo um comentário de Anitta em um perfil de fofoca.

“Só não posso falar nome, mas eu vi. Eu tava lá”, completou.