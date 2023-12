Quem é MC Naninha que atirou suposta amante de namorado ao mar; ela disse que Belém fica no Paraná

O nome de MC Naninha está em evidência no Brasil, mas em Belém ela também já foi destaque. Nesta sexta-feria (29), ela ganhou destaque na mídia nacional após um vídeo ganhar as redes sociais em que ela joga a suposta amante do namorado de uma lancha. Nas imagens, MC Naninha aparece bastante nervosa, questionando o homem, em seguida ela joga uma mulher da lancha.

Em outubro deste ano, ela fez um show em Belém. A festa que se chamava festa HallowLate! 2023, ocorreu no Mormaço Bar e Arte, no bairro da Cidade Velha.

VEJA MAIS

Cantando muito funk proibidão, MC Naninha agitou o público. Porém, ao agradecer quem esteve presente, ela fez uma confusão com a sigla do Pará.

"Foi tudo🥳OBRIGADA BELÉM DO PR🥰", escreveu no Twitter.

Logo a publicação viralizou e os internautas corrigiram a cantora, que respondeu em seguida. "bixaaaa, mas PR é paraná e belém fica no pará (PA) kkkkkkkkkkkk", disse um internauta. "Não sabia 🥺só queria abrevia 🙂❤️🥰", disse Naninha.

MC Naninha tem 33 anos e é destaque no funk nacional, inclusive, ela recebe a alcunha de Cardi B brasileira. A artista tem um perfil ativo no Privacy.