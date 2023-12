MC Naninha descobre traição e joga a suposta amante para fora da lancha; vídeo

MC Naninha viralizou mais uma vez nas redes sociais ao ser flagrada descobrindo uma traição de seu companheiro durante um passeio de lancha no Rio de Janeiro. O vídeo que circula nas redes sociais mostra a cantora visivelmente nervosa enquanto discute com o homem.

A confusão se intensifica quando a suposta amante entra em cena e Mirella não hesita em empurrar a mulher para fora da lancha. Nas redes sociais, a repercussão foi imediata, com muitos internautas chocados com a reação da cantora.

Na rede social X, antigo Twitter, uma usuária expressou humor diante da situação: "Eu jogaria o boy e sairia com a lancha, afinal, quem tem compromisso é ele e não a gata". Outra internauta comentou: "Eu até acho engraçado e afins, mas fico tão p*ta com mulher batendo na outra em uma traição".

Por meio do Instagram, MC Naninha se pronunciou com um texto em seus Stories. "Tudo que eu arrumo, elas querem. Não era meu marido, deixando bem claro, era meu ficante. Vamos parar de fofoquinha com meu nome, senão vou me estressar", escreveu.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)