‘Professora’ Anitta: cantora vai dar aula de empreendedorismo em universidade particular

Além de ser cantora, empresária, palestrante e fazer parte do conselho administrativo do Nubank, agora, Anitta irá se tornar professora. A artista vai começar a dar aulas em um curso chamado “Anitta Prepara” em uma universidade particular.

Usando todo o conhecimento que adquiriu ao administrar a própria carreira, a carioca pretende ensinar durante seis meses estratégias de empreendedorismo, negócios e marketing.

Além das aulas teóricas, os alunos terão acesso ao material virtual e, ao concluir o curso, um certificado com o autógrafo da cantora.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)