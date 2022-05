Anitta revela ameaças após falar sobre encontro com Leonardo DiCaprio no MET Gala

A cantora Anitta compartilhou com seus seguidores que está sendo ameaçada. Tudo ocorreu quando a cantora falou sobre a preocupação com a Amazônia ao relatar uma conversa com o ator Leonardo DiCaprio no MET Gala, recente.

Nas postagens que ela fez no Twitter no último sábado, 07, Anitta revela como está se sentindo e de que forma as ameaças afetam a sua vida.

A artista contou que foi gravar um vídeo na floresta e recebeu um conselho para tomar cuidado na região. Mesmo que ela não conte detalhes sobre as intimidações, Anitta deixou claro que não tem medo de ameaças e cogitou expor certas coisas publicamente.

"Uma dica a quem possa estar interessado: a ameaça é a forma mais ineficaz de tentar me podar. Como uma ariana raiz, me ameaçar tem efeito contrário, sabe? Só faz com que eu queira fazer ainda mais aquilo que você quer que eu pare de fazer", iniciou.

"Outra dica pra quem possa estar interessado: guerra silenciosa também não funciona muito bem comigo não, viu . Eu sou meio barulhenta, sabe? E, de novo, como uma ariana raiz, eu sou meio rebelde e não ligo muito pras consequências de expor certas coisinhas, sabe?", acrescentou.

VConfira as publicações: