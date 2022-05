Bolsonaro responde Anitta sobre conversa com Leonardo DiCaprio: 'Sonho de todo adolescente'

Após Anitta revelar que conversou com Leonardo DiCaprio sobre a importância dos jovens brasileiros tirarem o título de eleitor, Bolsonaro respondeu os tweets da cantora e afirmou que conversar com um ator de Hollywood é o sonho de toda adolescente. A resposta veio após a artista fazer uma sequência de tweets e ressaltar que Leonardo DiCaprio sabia mais da floresta amazônica do que o presidente.

"Fico feliz que tenha falado com um ator de Hollywood, @Anitta, é o sonho de todo adolescente. Eu converso com milhares de brasileiros todos os dias. Não são famosos, mas são a bússola para nossas decisões, pois ninguém defende e sabe mais sobre o Brasil do que seu próprio povo", iniciou ele na resposta. "Justamente por sabermos da importância da natureza que Deus nos deu, em especial da NOSSA Amazônia, temos a matriz energética mais limpa entre os países do G20 e mantemos mais de 60% da nossa vegetação nativa intacta. Ninguém preserva mais que nós! Talvez o Leo não saiba disso", apontou. Confira os tweets:

Sequência de tweets do presidente Jair Bolsonaro. (Foto: Twitter @jairbolsonaro)

Discussão antiga

Vale lembrar que Jair Bolsonaro e Anitta sempre estão se alfinetando na web devido suas divergências políticas. Há pouco tempo, após estampar as cores do Brasil no seu figurino do show no Coachella e afirmar que as cores pertenciam ao país, Anitta bloqueou Bolsonaro no Twitter. "Meti logo um block pra esses adms dele não ficarem usando minhas redes sociais pra ganhar buzz na internet", disse ela na ocasião.

Bolsonaro pede para DiCaprio ficar de "boca fechada"

Na terça-feira (03), em conversa com seus apoiadores no cercadinho do Palácio do Planalto, Bolsonaro pediu para Leonardo DiCaprio ficar de "boca fechada". "Não adianta fazer videozinho mentiroso: 'tá pegando fogo na Amazônia, vai mudar o clima no mundo'. Isso não funciona. Ta lá o DiCaprio botando fotografia de 20 anos atrás. Agora, o DiCaprio tem que saber que a própria diretora, a presidente da OMC, falou que sem o agronegócio brasileiro o mundo passa fome. Então é bom o DiCaprio ficar de boca fechada em vez de ficar falando besteira por aí", disse ele.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Heloá Canali)