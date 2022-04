Bolsonaro ironiza apelo de DiCaprio para jovens votarem em outubro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) ironizou o pedido do ator e ativista ambiental americano Leonardo DiCaprio, que havia feito um apelo aos jovens para que votem nas eleições presidenciais de outubro no Brasil deste ano. No Twitter, o presidente Bolsonaro disse, nesta sexta-feira, 29: "Obrigado por seu apoio, Leo! É realmente importante que cada brasileiro vote nas próximas eleições. Nosso povo vai decidir se quer manter nossa soberania na Amazônia ou ser governada por bandidos que servem interesses estrangeiros", informou o presidente em mensagem em inglês publicada em sua conta no Twitter.



Veja:



Na quinta-feira, 28, Leonardo DiCaprio havia feito o seguinte apelo aos jovens brasileiros em relação às eleições presidenciais: "O Brasil é o lar da Amazônia e de outros ecossistemas críticos frente às mudanças climáticas. O que acontece ali afeta a todos nós e os eleitores jovens são chave para impulsionar uma mudança para um planeta saudável", escreveu o artista na mesma rede social, onde acrescentou um link sobre a informação para tirar o título eleitoral no Brasil.



O assunto ficou entre os mais comentados nas redes sociais.