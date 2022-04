Anitta bloqueia Jair Bolsonaro após mensagens sobre as cores da bandeira do Brasil

Anitta bloqueou o presidente Jair Bolsonaro no Twitter, no sábado (16), após mensagens sobre as cores da bandeira do Brasil na rede social. Tudo teve início após a artista usar uma roupa em verde, amarelo e azul, durante apresentação no Coachella, nos Estados Unidos.

Em seguida, a artista disse que as cores "pertencem a todos os brasileiros". O presidente, então, respondeu e escreveu "concordo com Anita (sic)", ao lado de várias imagens da bandeira do Brasil. A funkeira, entretanto, não gostou nada da interação.

"Ai, garoto, vai catar o que fazer, vai", respondeu Anitta. "Meti logo um block pra esses adms (administradores) dele não ficarem usando minhas redes sociais pra ganhar buzz (repercussão) na internet", acrescentou.

"Nesse momento, qualquer manifestação contra ele por meio dos artistas vai ser revertida em forma de deboche pelas mídias sociais dele”, começou explicando a cantora.

"A estratégia deles agora mudou. Eles estão com uma equipe de redes sociais mais jovem e descolada pra justamente passar essa imagem dele. Fazer o público esquecer as merdas com piadas e memes da Internet que faça o jovem achar que ele é um cara maneirão, boa praça", ela disse.

"Já usei essa estratégia algumas vezes, por isso sei bem o que tá rolando. Comecei a perceber quando eles começaram a usar as músicas dos artistas que odeiam ele no fundo dos seus stories sobre o governo. Agora, a estratégia do lado oposto precisa ser citar o nome dele o menos possível", escreveu Anitta.