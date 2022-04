Bolsonaro provoca Anitta por uso das cores do Brasil no Coachella

O presidente da República Jair Bolsonaro trocou farpas com a cantora Anitta, neste sábado 16, pelas redes sociais. A funkeira se apresentou no Festival Coachella, nos Estados Unidos, no dia anterior, usando uma figurino com as cores da bandeira do Brasil, e depois foi às redes sociais responder aos ataques dos seguidores de Bolsonaro, afirmando que "ninguém" tem o direito de se apropriar do significado de tais cores.

O presidente usou as redes sociais para provocar a cantora, dizendo: "Concordo com a Anitta" e encheu de emojis de bandeiras do Brasil.

No instagram, ele postou o print do post no Twitter e legendou: "Nossa bandeira jamais será vermelha", numa provocação ao Partido dos Trabalhadores (PT), que foi eleito três vezes à Presidência da República e, atualmente, ameaça a não reeleição de Bolsonaro nas eleições deste ano, segundo as pesquisas.