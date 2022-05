Anitta revela conversa com Leonardo DiCaprio sobre eleições no Brasil: 'Se colocou à disposição'

Presença ilustre no Met Gala 2022, a brasileira Anitta usou seu Twitter na última terça-feira (03), um dia após o evento de gala, para revelar que passou horas conversando com Leonardo DiCaprio sobre as eleições brasileiras e a importância dos jovens tirarem o título de eleitor.

"Ontem eu passei horassss com o @LeoDiCaprio falando sobre a importância dos jovens tirarem seu título de eleitor. Está na reta final. Vocês sabiam que ele sabe mais sobre a importância da nossa floresta Amazônica do que o presidente do Brasil? Pois sabe", começou ela em uma série de tweets.

Na sequência, a cantora revelou que trocou contato com o ator e que o mesmo se colocou à disposição para ela pedir o que for necessário. "(Não levem pro mau sentido pq não tinha ninguém flertando com ninguém). A primeira coisa que pedi foi permissão pra contar essa fofoquinha pra vocês. Eu tenho outras ideias do que pedir. Mas só vou fazer isso se depois que passar o prazo pra tirar o título eu ver que muito mais gente fez seu documento. Fechado? Vambora você eu e @LeoDiCaprio salvar esse país?", finalizou, veja:

Sequência de tweets da Anitta. (Foto: Twitter @anitta)

Manifestações de Dicaprio desagradaram Bolsonaro

Leonardo DiCaprio já havia se manifestado sobre as eleições de 2022 em suas redes sociais e chegou a fazer um post pedindo para os jovens brasileiros tirarem o título de leitor. "O Brasil é o lar da Amazônia e outros ecossistemas críticos para as mudanças climáticas", apontou ele na publicação. A manifestação não agradou o presidente Jair Bolsonaro, que pediu para o ator ficar de "boca fechada" durante uma conversa com seus apoiadores no cercadinho do Palácio do Planalto, na última terça-feira (03).

"Não adianta fazer videozinho mentiroso: 'tá pegando fogo na Amazônia, vai mudar o clima no mundo'. Isso não funciona. Ta lá o DiCaprio botando fotografia de 20 anos atrás. Agora, o DiCaprio tem que saber que a própria diretora, a presidente da OMC, falou que sem o agronegócio brasileiro o mundo passa fome. Então é bom o DiCaprio ficar de boca fechada em vez de ficar falando besteira por aí", disse ele.

Prazo para tirar e regularizar o título de eleitor vai até hoje, quarta-feira (04/05)

O prazo para tirar ou regularizar a situação eleitoral para aqueles que pretendem votar nas eleições de 2022 vai até hoje, quarta-feira (04/05). Confira como fazer o processo:

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)