Prazo para emitir o título de eleitor acaba nesta quarta-feira; veja como e onde se regularizar

Encerra nesta quarta-feira (4) o prazo para a emissão e regularização do título de eleitor e para garantir que o máximo de paraenses esteja apto para comparecer às urnas em outubro, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará tem trabalhado com horários estendidos nos últimos três dias.

Onde emitir ou regularizar título de eleitor na Grande Belém

Boa parte dos serviços pode ser realizado de maneira on-line em www.tse.jus.br/eleitor/autoatendimento-do-eleitor

Quem preferir o atendimento presencial, pode se dirigir às seguintes unidades:

Núcleo de Atendimento ao Eleitor (NAE) - Travessa Pirajá, sem número, no bairro da Pedreira, das 8h às 17h

Estação Cidadania do Guamá - Avenida José Bonifácio, 2308, no bairro do Guamá, das 8h às 14h

Estação Cidadania Pátio Belém - Shopping Pátio Belém, na Avenida Padre Eutíquio, 1078, das 10h às 16h

Estação Cidadania Grão Pará - Shopping Bosque Grão Pará, na Avenida Centenário, 1052, térreo, das 10h às 16h

Estação Cidadania Metrópole Ananindeua - Shopping Metrópole Ananindeua, na rodovia BR 316, 4.500, bairro Coqueiro, em Ananindeua, das 10h às 16h

Distrito de Mosqueiro - Posto de atendimento na Praça da Matriz, na Vila, das 8h às 17h

Usina da Paz Cabanagem - Avenida Damasco, 37, no bairro da Cabanagem, em Belém, das 9h às 17h

Usina da Paz Icuí - Estrada Icuí-Guajará, no bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua, das 9h às 17h

Usina da Paz Nova União - Rua Bom Sossego, no bairro Nova União, em Marituba, das 9h às 17h

Ação levou jovens ao TRE

Para Angela Fabrícia Lima, de 18 anos, a força tarefa surtiu efeito. Ela conta que rapidamente foi atendida na manhã desta terça-feira (3), quando procurou a unidade de atendimento localizada na travessa Pirajá, no bairro da Pedreira, que estava bastante movimentada.

"É a primeira vez. Estou nervosa um pouco para votar, mas o processo foi bem rápido. Eles foram bem atenciosos e a fila está andando bem rápido. Eu acho que é muito importante tirar o primeiro título. Incentivo tirarem logo porque é até quarta. Vivemos uma situação bem precária, principalmente pelo desemprego para nós jovens. Temos que incentivar os jovens a votarem para terem uma voz, principalmente por conta do desemprego. Meus amigos estão tirando, parentes da minha idade. Está todo mundo tentando contribuir o máximo", afirma.

Kethany decidiu que não irá anular o voto, mas se sente "obrigada" a votar (Ivan Duarte / O Liberal)

Apesar da animação de Lima e dos esforços do Tribunal Superior Eleitoral e campanhas de artistas no Twitter, entre março de 2013 e março de 2022, o total de eleitores aptos de 16 e 17 anos no país caiu de 2,2 milhões para 1 milhão, uma queda de 53% no número de eleitores dessa faixa etária em apenas nove anos. Na avaliação da estudante Kethany Mendes, é difícil ter alguma esperança com o cenário político atual, com o qual ela se diz frustrada. Ela conta que só compareceu ao TRE na manhã desta terça-feira (3) porque a mãe a "obrigou".

"Não vai adiantar. A gente vai fazer algo que não tem resultado nenhum. Falam, falam e não fazem nada. Muitos amigos, graças a Deus, não estão indo tirar o título. Acho errado essas penalidades e multas. Ninguém é obrigado a nada. Vamos votar em quem? Deveria mudar tudo, sem ninguém ser obrigado a nada. Mas a gente não manda na gente", desabafa, após dizer que foi muito bem atendida pelos funcionários "gentis" do Tribunal.

Luana Mota é caixa de supermercado e tem 20 anos. Ela chegou no mês passado ao Pará e fez questão de pedir a transferência do título logo. "Vim lá do Ceará. Me informaram sobre o prazo vim logo. O atendimento foi ótimo porque eu consegui fazer o pré-cadastro na internet. Estou animada para votar em outubro. Se a gente não fizer a nossa parte, quem vai fazer?", conta.