Eleições 2022: veja como e onde tirar o Título de Eleitor impresso

O Título de Eleitor é um documento oficial, intransferível, responsável por garantir a participação do eleitor em uma votação dentro do território nacional. A apresentação do documento impresso é uma das formas de apresentação da documentação exigidas, ao chegar em uma zona eleitoral. Em caso de perda ou extravio, é necessário solicitá-lo. Veja como e onde tirá-lo.

Como emitir a segunda via impressa do Título de Eleitor no Pará?

Para emitir a segunda via impressa do Títilo de Eleitor, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE) conta com unidades de cartórios eleitorais, além de sete pontos fixos por meio das Estações Cidadania, são elas: Estação Cidadania do Guamá; Estação Cidadania Pátio Belém; Estação Cidadania Grão Pará; Estação Cidadania Metrópole Ananindeua; Estação Cidadania Parauapebas Carajás, em Parauapebas, e na Estação Cidadania Santarém.

Quais os documentos necessários para a emissão da segunda via impressa do Título de Eleitor?

Para emitir a segunda via impressa do Títilo de Eleitor, sem a necessidade de uma atualização cadastral, é preciso levar somente um documento original e oficial de identificação (RG, CTPS, Certidão de nascimento ou Casamento, Carteira Nacional de Habilitação. Não será aceito aceito passaporte).

Qual o prazo para tirar a segunda via impressa do Título de Eleitor?

A segunda via em documento impresso pode ser solicitada até 60 dias antes das eleições se o cidadão estiver fora do município de votação e até 10 dias antes das eleições se ele estiver no mesmo município onde vota. Vale reforçar que a emissão da segunda via física exige a presença do eleitor. Não há a possibilidade da emissão por procuração.

Confira os horários e locais das Estações Cidadania no Pará:

Belém:

Estação Cidadania do Guamá, na Avenida José Bonifácio, 2308, no bairro do Guamá, das 8h às 14h.

Estação Cidadania Pátio Belém, no Shopping Pátio Belém, na Avenida Padre Eutíquio, 1078, das 10h às 16h.

Estação Cidadania Grão Pará, no Shopping Bosque Grão Pará, na Avenida Centenário, 1052, térreo, das 10h às 16h.

Ananindeua:

Estação Cidadania Metrópole Ananindeua: Shopping Metrópole Ananindeua, na BR-316, Km 4, Coqueiro, das 10h às 16h.

Marabá:

Partage Shopping Marabá, na BR-230 (Avenida Transamazônica), 68507 - Quadra 15, lote 10 - Nova Marabá, das 10h às 16h.

Parauapebas:

Karajás Shopping, na Rodovia Municipal Faruk Salmen, Km 07, 510 - Primavera, das 10h às 16h.

Santarém: