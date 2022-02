Eleições 2022: veja quais são os cargos votados no pleito de outubro

O primeiro turno das eleições deste ano está programado para ocorrer no domingo, dia 2 de outubro. A população vai poder escolher os Governadores Estaduais e Presidente da República, ambos inclusos no Poder Executivo, além dos Deputados Estaduais, Deputados Federais e do Senadores, do Poder do Legislativo. Veja, abaixo, a quantidade de candidatos que devem ser escolhidos nas Eleições 2022, no Pará:

Qual a quantidade dos candidatos eleitos em 2022?

1 Presidente da República;

27 Governadores, um para cada os 26 estados, mais o Distrito Federal;

513 Deputados Federais, sendo 17 representantes somente do estado do Pará;

81 Senadores, com duas representações paraenses;

41 Deputados Estaduais no Pará

Qual é a atuação de um Presidente?

O Presidente da República é o mais alto cargo a representar um país, com poderes máximos no Executivo. Uma das atribuições é eleger ministros, para organizar a gestão de diferentes pastas (Economia; Educação; Comunicação; Segurança; Saúde, entre outras). Além dessa função, é responsável por aplicar ou vetar leis, editar medidas provisórias, manter relações com outros Estados e exercer comando das Forças Armadas, entre outras funções previstas na Constituição Federal de 1988.

Para se candidatar é preciso ter ao menos 35 anos, ser brasileiro, ter domicílio eleitoral no país e registro em algum partido político, além de estar habilitado para o exercício da função. Serão quatro anos à frente do Brasil, podendo ou não optar pela reeleição.



Qual é a atuação de um Governador?

O Governador é o representante legal de um estado ou distrito. Fica responsável pela administração de unidade federativa e pelas relações jurídicas, administrativas e políticas. Pode eleger os Secretários Estaduais, que assim como a delegação dos Ministros (a nível nacional), vão gerir as secretarias estaduais. Cada estado do Brasil deve eleger um governador, com mandato de quatro anos e direito a uma reeleição.

Qual é a atuação de um Senador?

Os Senadores compõem o Poder Legislativo. Cada Estado é responsável por eleger seus representantes. Eles atuam na elaboração de leis e na fiscalização do Executivo. Cabe a ele, também, processar e julgar outros cargos, além de aprovar escolhas de ministros, propostas do Presidente e operações financeiras. Um Senador pode ficar no mandato por oito anos.

Qual é a atuação de um Deputado Federal?

Assim como o Senador, o Deputado Federal eleito tem como principal função a elaboração de leis. É responsável por fiscalizar o Poder Executivo do país. O quantitativo de representantes é organizado de acordo com o número de habitantes. O máximo de representantes é 70 Deputados Federais e o mínimo de oito representantes. Para desempenhar esta função é preciso ter idade mínima de 21 anos e não há limites de reeleição.

Qual é a atuação de um Deputado Estadual?

O Deputado Estadual é o representante do povo na esfera estadual. A atuação é direta na Assembleia Legislativa Estadual. É responsável por legislar, criar, alterar, vetar leis no âmbito regional. Assim como no cargo Federal, pode se reeleger diversas vezes.