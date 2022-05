Até amanhã (04): Celebridades de todo o mundo convocam jovens brasileiros a tirar título de eleitor

As eleições começaram cedo para a classe artística. É que várias celebridades brasileiras e internacionais fizeram campanha para incentivar jovens entre 16 e 18 anos ou que tem 15 anos e farão 16 anos até o dia 2 de outubro - primeiro turno das eleições brasileira, tirarem o título de eleitor. Foram feitos vários posts alertando que o prazo para emitir o título para as eleições 2022 encerra nesta quarta-feira, 04 de maio.

Uma das primeiras foi Anitta que usou o twitter para convocar os jovens a tirar o título para exercer a cidadania nas eleições de outubro deste ano.

O ator americano Mark Rufallo, famoso por filmes como "De Repente 30" e por interpretar o Hulk na franquia de “Vingadores”, retuitou o post de Anitta.

A ex-BBB Juliette Freire, amiga de Anitta e um fenômeno na internet, também usou suas redes para falar sobre a importância do voto.

A cantora Luisa Sonza foi outra que falou sobre a participação dos jovens nas eleições 2022.

Um post que rendeu muito nas redes foi do ator Leonardo Di Caprio, ativista ambiental, que falou da importância do Brasil para questões ambientais e do quanto o voto aqui decide o futuro do planeta e divulgou o site para quem quer tirar o título. A repercussão foi tão grande que até o presidente Jair Bolsonaro respondeu ao post do ator, dizendo que quem decide pelo Brasil são os brasileiros.

Bom humor - Teve artista que usou o bom humor para chamar a atenção dos jovens. Caso da atriz e ex-BBB Maria, que mandou o recado dançando Funk.

Um dos últimos a postar foi Mark Hamill, ator de "Star Wars", que usou as redes sociais para chamar a atenção dos jovens, em resposta à publicação de outro ator estrangeiro, Mark Ruffalo. O ator de Star Wars respondeu: "Tirem o título de eleitor até 4 de maio, jovens do Brasil! Que o 4 [4 de maio] esteja com vocês todos", escreveu o ator fazendo um trocadilho da saga - "May the force be with you", ou "que a Força esteja com você" em tradução livre.

