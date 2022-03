Mark Ruffalo também pede que jovens brasileiros tirem o título eleitoral

A campanha de estímulo para os adolescentes brasileiros obterem o título de eleitor para votar nas eleições de 2 de outubro deste ano, contou com a adesão do ator americano Mark Ruffalo, que interpreta o "Hulk" no cinema. É que no Brasil, o voto é obrigatório a partir dos 18 anos, mas opcional a partir dos 16 anos (ou que vá completar 16 anos até 02 de outubro). Os artistas que fazem oposição a Jair Bolsonaro, iniciaram uma campanha nas redes sociais para que os adolescentes votem contra o atual presidente.

Ruffalo compartilhou o post de Anitta no Twitter e comentou em inglês: "Em 2020, os americanos só derrotaram Donald Trump porque os eleitores usaram os direitos democráticos, especialmente os jovens. Para derrotar Bolsonaro, brasileiros de 16 e 17 anos devem se registrar para votar nas próximas eleições. Têm até dia 4 de maio para o fazerem". Em seguida, o astro indica um site com mais informações.

A onda parece ter começado com Anitta, que postou no Twitter: "Então agora é isso hein... me pediu foto quando me encontrou em algum lugar? Se for maior de 16 eu só tiro a foto se tiver foto do título de eleitor". A atriz Bruna Marquezine compartilhou. A cantora também falou do assunto no Stories do Instagram.

Juliette fez várias postagens de incentivo:

A modelo Giovanna Ewbank e o cantor Zeca Pagodinho postaram orientações sobre como emitir a primeira via do título on-line pelo aplicativo "E-Título" e como regularizar a situação eleitoral no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Também é possível resolver no sistema Título Net.