Eleições no Pará terão quase 50% de urnas novas, afirma TRE

As eleições gerais deste ano, no Pará, serão realizadas com 21 mil urnas, sendo 3 mil reservas, informa o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA). De acordo com o secretário de Tecnologia da Informação do órgão, Alessandro Cruz, 10 mil urnas serão usadas pela primeira vez, enquanto que, as demais, têm em média 5 anos de uso. No certame, 47,6% das urnas que receberão o voto do eleitor paraense serão novas.

Alessandro Cruz afirma que a Justiça Eleitoral utiliza as ferramentas mais modernas em termos de Tecnologia da Informação, “para garantir a integridade, a autenticidade dos dados e o sigilo nas situações em que é necessário”. “Como forma de comprovação, promovemos testes públicos de segurança, que são realizados normalmente no ano que antecede as eleições. Já ocorreram seis eventos com esse objetivo, em que qualquer brasileiro pode apresentar um plano de ataque ao sistema eleitoral em qualquer ataque, seja por ocasião da geração das mídias, na preparação das urnas, justamente com o intuito de identificar possíveis falhas, e de termos a oportunidade de fazermos as devidas correções”, explica.

Conforme divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as urnas Modelo UE2020, que serão utilizadas nas eleições deste ano, trazem “novos recursos de acessibilidade e novidades em termos de segurança, transparência e agilidade”. Segundo o Tribunal, o novo modelo mantém o "barulhinho" que todos já estão acostumados a ouvir após o voto, o chamado "pilili", para manter a familiaridade do eleitor com a máquina.

O projeto da urna eletrônica foi desenvolvido pelo TSE e é totalmente nacional, customizado de acordo com as características do eleitor brasileiro, ou seja, intuitiva para facilitar na hora do voto", confirma o órgão.

A linha de produção da Positivo Tecnologia – empresa que venceu a licitação e fabricará as 225 mil novas urnas, de um total de 577 mil que serão usadas nas eleições de 2022 –, de acordo com o TSE, segue rigorosos padrões de segurança. Cada fase da produção dos equipamentos é acompanhada de perto pela equipe da Coordenadoria de Tecnologia Eleitoral (Cotel) da Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE.

"As urnas eletrônicas que serão utilizadas nas Eleições 2022 contarão com grandes novidades em termos de acessibilidade, uma voltada para pessoas com deficiência visual, e outra para pessoas com deficiência auditiva. A sintetização de voz foi aprimorada. Agora também serão falados os nomes de suplentes e vices. Além disso, será incluída uma apresentação de um intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais) na tela da urna, para indicar quais cargos estão em votação", completa o Tribunal.