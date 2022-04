Anitta liga alerta em Murilo Benício e pergunta curiosa: "é solteiro?"

Começou a circular na web uma trend com o ator Murilo Benício. No vídeo ele aparece nos diversos papéis que atuou nas novelas e cinema ao longo da sua carreira. Nas imagens, é possível encontrar o artista em personagens de destaque, que dão ao ator o título de galã no Brasil.

VEJA TAMBÉM

Claro que a patroa Anitta não poupou elogios ao ator e se mostrou curiosa: “é solteiro?”

A cantora contou do seu interesse, mas também deixou claro que se Murilo estiver comprometido, não irá cobiçar.

Recentemente foi divulgado que o ator estaria vivendo um romance com Cecília Malan, a jornalista da Globo que é correspondente em Londres. Ele estaria se dividindo na ponte aérea Inglaterra – Brasil, porém, com a gravação da novela "Pantanal", não se sabe como ficou essa relação.

Murilo Benício está no ar também com "O Clone", na novela que está sendo reprisada, ele faz três papéis.