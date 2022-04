VÍDEO: Dançarino derruba Anitta em coreografia ousada

Anitta ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter hoje, sábado, 23. Os internautas compartilharam um detalhe do show da cantora no Festival Coachella 2022, ocorrido há poucos dias, nos Estados Unidos.

Durante a apresentação do hit "Envolver", Anitta é derrubada pelo dançarino com uma "encaixada" mais entusiasmada no bumbum da artista, que a derrubou.

Mas Anitta disfarça imediatamente e passa a requebrar deitada de bruço, reproduzindo o challenger (desafio) da coreografia que conquistou fãs pelo mundo.

VEJA MAIS