Preta Gil comemora alta hospitalar após volta do câncer: ‘Ciclo concluído’

A cantora Preta Gil deixou o hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta segunda-feira (26/8), após concluir a primeira etapa de um novo tratamento oncológico. A artista revelou, no último domingo, que o câncer havia retornado em quatro lugares diferentes do corpo. "Hora de ir para casa. Primeiro ciclo concluído com sucesso", compartilhou a artista nos stories do Instagram.

Acompanhada do filho, Francisco Gil, a cantora acrescentou: "Vamos recuperar em casa, cuidar, alimentar bem, dormir, fazer exercício, descansar, ficar com o filhinho, muito amor, muito".

Francisco Gil, por sua vez, também usou as redes sociais para publicar uma foto ao lado da mãe e comentar sobre o momento. "Eu e ela na alegria e na luta", escreveu o cantor.

No domingo (25/8), Preta gravou um vídeo no qual detalhou a retomada da batalha contra a doença. Ela explicou que, após ser diagnosticada com câncer no intestino e passar pelo tratamento, foi liberada pelos médicos para retomar as atividades, embora sob acompanhamento regular.

"Remissão é um período de cinco anos em que o câncer pode voltar. No meu caso, como no de 40% das pessoas com um câncer primário, o câncer voltou", esclareceu a cantora.

Preta Gil revelou que a doença reapareceu em quatro áreas distintas: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.