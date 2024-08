Preta Gil anuncia novo tratamento contra câncer; relembre o histórico de saúde dela

Preta Gil usou as suas redes sociais na tarde desta quinta-feira (22/8), para contar aos fãs que retomou o tratamento contra o câncer. Na publicação, a cantora explicou que a decisão foi tomada após exames de rotina indicarem a necessidade de continuar o tratamento oncológico.

Segundo a artista, ela está bem e sob os cuidados de quatro médicos, ressaltando a importância do apoio de seus seguidores neste momento. “Conto com a boa energia, orações e vibrações de todos para seguir confiante. Já, já estou de volta”, disse em nota.

Relembre o histórico

Desde que foi diagnosticada com câncer de intestino em janeiro de 2023, Preta Gil tem compartilhado publicamente sua jornada. Ela revelou que o tumor, um adenocarcinoma localizado na porção final do intestino, exigiu sessões de quimioterapia e radioterapia antes de uma cirurgia de retirada realizada em agosto do mesmo ano. Durante a operação, ela também removeu o útero para prevenir a disseminação da doença. Após o procedimento, a cantora passou 28 dias internada e mais três meses em recuperação.

Em dezembro de 2023, Preta Gil anunciou que faria uma cirurgia para reconstruir a parte do intestino removida e informou que seguiria em acompanhamento médico por pelo menos cinco anos. Ela destacou que esse monitoramento é comum para pacientes oncológicos como ela.

Nos meses seguintes, a cantora enfrentou novos desafios de saúde. Em março de 2024, foi internada por um problema de hérnia de disco, e em junho, uma infecção urinária a levou novamente ao hospital.