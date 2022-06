Phil Foden, jogador do Manchester City e namorada brigam em praia: 'você acha que sou imbecil?'

O jogador de futebol, Phil Foden, e a namorada Rebecca Cooke, tiveram uma discussão acalorada em um resort na ilha de Corfu, na Grécia. Segundo o tabloide The Sun, o desentendimento começou após a mulher mexer no celular do jogador, enquanto ele estava no mar. Quando ele voltou, os dois começaram o bate boca.

No vídeo, que você pode conferir abaixo, é possível ver a mulher gritando: “Você acha que sou imbecil?”. Dois funcionários do local sobem com o carrinho para bebês, onde estava um dos filhos do casal. Outro filho da dupla também estava no local. O jogador sobe as escadas atrás da namorada. Veja o vídeo:

Ela ainda diz: “Podemos ir a qualquer lugar, isso sempre acontece. Sim, eu me pergunto, por que, cara?”. A mulher sai da praia e é acompanhada pelo jogador, que anda a uma certa distância.

Foden e a namorada tem apenas 22 anos, o jogador ganhou a Bola de Ouro da Copa do Mundo FIFA de futebol sub-17, além de ser considerado nas duas últimas temporadas o melhor jogador jovem da Premier League, primeira divisão inglesa. O casal está junto desde a adolescência e tem dois filhos.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)