Jogador deixa campo chorando após sofrer ataques racistas durante partida; vídeo

O meia colombiano Harrison Mancilla, jogador do Club Atlético Sarmiento, saiu de campo chorando após ouvir ataques racistas de um torcedor do time Platense, adversário na partida. O episódio ocorreu no último domingo (26), pelo Campeonato Argentino. O atleta ficou abalado com os insultos e foi amparado pelo treinador da equipe, Israel Damonte.

Após o ato, os jogadores do Sarmiento começaram a se manifestar e a procurar nas arquibancadas quem havia sido o autor dos insultos. Com isso, a torcida da Platense acabou identificando o agressor e a polícia prendeu o homem.

Após o jogo, Harrison falou em uma entrevista sobre o episódio e contou como foi:

"Os torcedores gritaram coisas para mim, e isso não se justifica. Meus colegas viram a reação do resto das pessoas e também reagiram a isso. Eles me insultaram, mas vejo motivo, talvez a euforia do momento os tenha levado a isso", relatou.

O técnico do Sarmiento, Israel Damonte, também falou sobre o caso. O treinador disse que ficou com vergonha do que foi dito e lamentou que casos de racismo continuem acontecendo no país.

"Tenho vergonha de repetir o que disseram, são coisas que os idiotas gritam, que infelizmente acontecem cada vez mais neste país, e ainda por cima é algo que contagia. Felizmente alguns torcedores da Platense criticaram o agressor. Isso não é uma coisa boa para a sociedade em geral, e principalmente para nós que fazemos parte deste esporte", declarou o treinador.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)