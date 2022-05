Lateral do Corinthians é preso por injúria racial após ser acusado de chamar Edenilson de 'macaco'

O lateral-direito do Corinthians Rafael Ramos foi preso em flagrante no último sábado (14) após ter sido acusado de praticar ato racista contra o volante Edenilson, do Internacional. O jogador do Timão foi autuado por injúria racial pela polícia do estádio Beira-Rio, local do jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O atleta português prestou depoimento e foi solto sob fiança de R$ 10 mil, que foi paga pelo time paulista.

Segundo relatos do Edenilson, durante uma disputa de bola com o lateral, ele escutou quando o jogador do Corinthians disse “f*da-se, macaco”. O português negou que tenha dito isso e afirmou que falou “f*da-se, Ca*****”.

Nas redes sociais, o volante relatou que esta foi a primeira vez que passou por algo assim. No pronunciamento, Edenilson disse que “sabe o que ouviu” e que após o final do jogo, procurou o Ramos para conversar e receber um pedido de desculpas, mas o lateral negou o ato. E por isso, o jogador do Inter decidiu fazer o Boletim de Ocorrência.

Rafael Ramos também se pronunciou sobre o caso e classificou o ocorrido como um “mal entendido”. O jogador afirmou que está “de consciência e cabeça limpa para explicar o que aconteceu”.

"Estou aqui de consciência e cabeça limpa para explicar o que acontece. Puramente um mal entendido. No fim do jogo fui ter uma conversa com ele, tivemos uma conversa tranquila. Expliquei o que tinha acontecido, ele explicou o que tinha entendido. Expliquei a verdade. Ele mostrou receio de passar por mentiroso, e expliquei a ele que ele não é um mentiroso, que apenas entendeu errado. Apertamos a mão, e desejo boa sorte a ele", afirmou.

Assim como os jogadores, o Corinthians foi às redes sociais e escreveu que repudia o racismo e, em demonstração de apoio ao seu jogador, citou a versão dada por Rafael.

Mesmo não estando inscrito na Copa Libertadores, Rafael Ramos viajou com a delegação do Corinthians para Buenos Aires, na Argentina, onde o Timão joga contra o Boca Juniors, na terça-feira (17).

O caso será investigado e Rafael Ramos responderá o inquérito em liberdade.