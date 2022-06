Dia nacional do vôlei: veja alguns atletas paraenses que estão se destacando na modalidade

O vôlei é um dos esportes mais populares no Brasil. A modalidade possui uma das ligas nacionais mais fortes do mundo e lota ginásio no país. Nesta segunda-feira (27), é comemorado o dia nacional do vôlei, o esporte que mais trouxe medalhas olímpicas.

Apesar do esporte ainda não ser tão popular profissionalmente aqui, o Pará possui grandes atletas. Por isso, a equipe de Esportes de OLiberal.com fez uma seleção com alguns nomes do vôlei paraense que estão jogando pelo Brasil.

Naiane Rios

Natural de Belém, a paraense de 27 anos é levantadora e já tem uma longa história no esporte. Ela começou no vôlei aqui no estado, em times como a Tuna Luso, Sesc, Remo e Paysandu.

Naiane jogou nas categorias de bases da Seleção Brasileira, onde conquistou as medalhas de ouro no Campeonato Sul-Americano Infanto-Juvenil de 2010 e no Campeonato Sul-Americano Juvenil em 2012, além da prata na Copa Pan-Americana Sub-23. Neste ano, a paraense foi campeã nacional na Polônia, com o time Chemik Police. Para a temporada de 2022/23, a levantadora volta ao Brasil para atuar pelo Pinheiros.

Lucas Barretos

O paraense, de 25 anos, nasceu em Belém. Ele joga na posição de central e atualmente defende o Vôlei Renata. O atleta começou no esporte aqui no estado jogando pelo clube Assembleia Paraense. Na Superliga, Barreto já passou por times como o Sesc/RJ e Sesi/SP, onde foi destaque.

Além disso, o paraense fez parte da base da Seleção Brasileira, onde foi campeão da Copa Pan-Americana Juvenil e vice-campeão Sul-Americano Infantojuvenil e no Sul-Americano Sub 21.

Juma Fernandes

Juma atua como levantadora. A atleta de 29 anos vai defender o Fluminense(RJ) na próxima temporada da Superliga. A paraense tem muita experiência no vôlei brasileiro. Ela já jogou pelo Pinheiros, Barueri Vôlei e Sesc Flamengo.

Além disso, com a Seleção Brasileira a paraense fez parte da conquista do Sul-Americano sub-22, que deu a vaga ao país para o Mundial Sub-23. A levantadora também esteve na equipe principal do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Lima.

Renato Carvalho

No vôlei de praia, um dos principais representantes paraenses é Renato Carvalho. O atleta nasceu em Belém, mas se mudou para João Pessoa, na Paraíba, há cerca de 15 anos. Ele e o irmão gêmeo começaram juntos no esporte.

Renato tem vários títulos com a base da Seleção Brasileira de vôlei de praia e este ano, ao lado de Vitor Felipe, o paraense sagrou-se vice-campeão mundial.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)