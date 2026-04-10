Ex-BBBs Paula Amorim e Breno Simões anunciam chegada do 'bebê arco-íris' em vídeo

Nesta quinta-feira (9), Paula Amorim e Breno Simões, do Big Brother Brasil 18, anunciaram a espera pelo segundo filho. Pais de Theo, de três anos, eles comunicaram a gestação após passarem por três perdas gestacionais ao longo de 2025.

A revelação ocorreu nas redes sociais por meio de um vídeo em que o casal aparece lendo um jornal com a manchete sobre a gravidez, mencionando a chegada de um "bebê arco-íris".

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Paula Amorim escreveu: "A notícia. Nossa caminhada foi longa, cheia de desafios, mas aqui estamos, com o coração transbordando de felicidade e gratidão por cada passo dado. Nosso bebê arco-íris chegou para completar nossa família. E agora, compartilhamos com vocês nossa alegria".

A publicação recebeu mensagens de seguidores, com comentários como: "Deus abençoe e cuide muito de vocês" e "Eu amo muito vocês, não tô cabendo em mim de felicidade". Internautas que acompanharam a trajetória do casal também se manifestaram.

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Entre as mensagens registradas, seguidores escreveram: "Ow Deus, que notícia maravilhosa, Deus é perfeito. Deus abençoe sua gestação e que esse neném arco-íris venha com muita saúde" e "Parabéns, meus amoreeees. Esse bebê foi tão esperado, tão sonhado e agora é real. Vocês merecem todo amor do mundo". O anúncio marca o início de uma nova fase para a família.