Paula Amorim e Breno Simões, do ‘BBB 18’, anunciam que vão se casar

Os ex-BBBs Paula Amorim e Breno Simões, que se conheceram dentro do reality show em meados de 2018, anunciaram nas redes sociais, na noite da última segunda-feira (14), que vão se casar. Eles estão juntos há cerca de três anos. As informações são do portal Metrópoles.

“Ele é perfeito pra mim. Me emocionou, se emocionou, eu disse sim e diria mil vezes! Amo você. Para sempre!”, escreveu Paula, em uma publicação feita no Instagram contando a novidade aos fãs. A ex-sister contou que o seu anel é um peça única desejado pelo próprio noivo.

O pedido, feito por Breno, foi planejado por cerca de 45 dias e ocorreu em um hotel no interior de São Paulo. “Fiz questão de gravar toda a trajetória, espero que curtam porque pensei em todos os detalhes e escolhi a dedo todos os envolvidos, inclusive faço questão de agradecer à toda a equipe. Muito obrigado!”, escreveu ele ao postar o vídeo.