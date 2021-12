Casal ex-BBB espera por primeiro filho

Paula Amorim e Breno Simões anunciaram neste sábado, 25, que estão esperando o primeiro filho. Através das redes sociais, o casal, publicou imagens para dividir essa emoção com os seguidores.

"Primeiro Natal em família e com um presentinho mais que especial. Nossa família está crescendo! Nosso novo amor chegou de surpresa no ano mais intenso da minha vida pra dar sentido a tudo que a gente viveu nesses três anos e meio. É impossível descrever o que senti quando descobri que você estava aqui, foi uma mistura de tudo de melhor que existia em mim multiplicado por mil. E nesse dia de Natal, de renovação, amor, esperança e união, escolhemos vir aqui compartilhar com vocês a notícia mais linda que recebemos na vida: agora somos mamãe e papai! Breno, você já era o papai mais lindo antes mesmo de ser e é a única pessoa no mundo com quem eu gostaria estar", escreveu a mamãe.

Breno não poupou a emoção: "Nesse Natal temos um presente mais que especial a nós e para todos aqueles que torcem e desejam nossa felicidade. Escolhemos essa data para compartilharmos que há 13 semanas e 3 dias um novo capítulo se iniciou em nossa vida: seremos papai e mamãe. Estamos muito felizes e extremamente gratos a Deus, porque agora iremos presenciar o maior amor de todos. Por aqui, já estamos contando os segundos! Então, já preparem o colinho ae que logo mais temos novas bochechas para enchermos de beijos e apertos", disse.

Há quase quatro anos juntos, Paula Amorim e Breno Simões se conheceram no BBB18. Em 2021, ela se tornou campeã do No Limite 21.